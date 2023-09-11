Kenan Işık'ın son durumu açıklandı. Dokuz yıldır komadaydı

Oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce gittiği spor salonunda fenalaşarak dengesini kaybetmiş ve sonucunda başını çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Işık, dört saat süren bir ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatmış ancak komaya girmişti ve bilinci kapalıydı.

Tam 9 yıldır tedavisi süren sanatçının son durumu oldukça merak ediliyordu. Kenan Işık’ın son durumu hakkında ara ara çıkan öldüğüne yönelik haber ve paylaşımlar, ailesini isyan ettirse de, yakınlarından üzen bir haber geldi.

DURUMU STABİL

Bilinci kapalı olarak yaşayan Kenan Işık’ın son hali ile ilgili olarak ailesi ve arkadaşlarından yeni bir açıklama geldi. Sanatçının fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Işık’ın arkadaşı Ozan Zeybek, açıklamasında ”Bakımı çok iyi. Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor.Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor” ifadelerini kullandı.