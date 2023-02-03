Kenan İmirzalıoğlu Eşi Sinem Kobal ve Çocukları İçin Yaptığı Milyonluk Hareketiyle Dikkat Çekti

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, ikinci çocuğu Leyla dünyaya geldikten sonra yeni bir ev arayışına girdi. Sinem Kobal'la evlendikten sonra Cihangir'de tek yaşadığı evden ayrılıp, Emirgan'a taşınan oyuncunun, sürekli ev değiştirmesi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sene de Emirgan'dan Çengelköy'e giden İmirzalıoğlu'nun rotası bu defa genelde ünlü isimlerin tercih ettiği Beykoz'daki konaklar oldu. Eşi Sinem Kobal, büyük kızı Lalin ve küçük kızı Leyla'yla mutlu bir tablo çizen oyuncu, ailesi ve ev çalışanları için büyük bir ev bakıyor. Kiralık villa baktığı ortaya çıkan İmirzalıoğlu'nun satın alabileceği de konuşuluyor. Oyuncunun, baktığı villanın kiralık bedeli 100 bin TL ile 500 bin TL arasında değişirken, satılık ise 50 milyon TL ile 150 milyon TL arasında olduğu söyleniyor. İmirzalıoğlu'nun Türkiye'nin birçok yerinde gayrimenkulleri olduğu biliniyor.