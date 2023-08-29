Kenan Doğulu, Harbiye’de binlerce hayranıyla yeniden buluştu

Atlantis Yapım organizasyonu ile yaz boyunca Türkiye’nin dört bir yanında sevenleriyle buluşan Kenan Doğulu, 28 Ağustos akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Biletleri satışa çıktıktan çok kısa bir süre sonra tükenen konser, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

Türk pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu, konseri “Bumaya” parçasıyla başlatırken, geniş repertuvarında kariyerinin ilk yıllarından bu yana dillerden düşmeyen şarkılarından “Ara Beni Lütfen” ve “Yosun”u seslendirdi. Dans Fabrika dansçılarıyla birlikte gecenin enerjisini doruğa çıkaran performanslara imza atan Doğulu, yapay zeka ve dijital teknoloji kullanılarak hazırlanan etkileyici sahne görselleriyle müzikseverleri sanatsal bir yolculuğa çıkardı. Sevenlerinin alkışları üzerine bis yapan sanatçı, geceyi “Aşk İle Yap” ve Tükendim Ben” şarkılarıyla sonlandırdı. Kenan Doğulu, Harbiye gecesinde Gökhan Yavaş tasarımı “Tutulma” ve “Purple Rain” kostümleri ve Pia Yuli tasarımı takılarla sahne aldı.

Müzik dünyasının yıldızı, konserlerine hız kesmeden 10 Eylül’de Vadi İstanbul sahnesinde devam edecek.