Kebap dünyasının yeni adresi

Kebap ve geleneksel lezzetlerin buluştuğu, sıcak  atmosferi ve  deneyimli hizmet kalitesiyle oldukça iddialı “Pasajdayız & Küp Ocakbaşı”  İstanbul’ un kalbinde yer alan en işlek lokasyonlarından Ataşehir Watergarden’ da “Pasajdayız” içinde  açıldı. Kebap tutkunlarının lezzet noktası olmayı hedefleyen “Küp Ocakbaşı” vazgeçilemeyecek aromatik tatları, müdavimleri İle  buluşturacak. 

“Pasajdayız & Küp Ocakbaşı”, Kebap ve et severlerin ulaşmakta zorluk yaşadığı kadim Anadolu Mutfağının damak lezzetlerini, yörelerinden tedarik edilen, usulüne uygun yetiştirilmiş ve üretilmiş ürünlerle, yalın ve yıllanmış orijinal reçeteleri buluşturan , özünü koruyarak  modernize eden karakterli bir ocakbaşı.  Özel seçilen etler  ile  hazırlanan “Küp Ocakbaşı”  menü içerikleri, yenilikçi ve modern ile harmanlanarak farklılığını öne çıkaracak.  

Geleneksel tatları, eşsiz modern lezzetleri  ve her damak tadına uygun farklı yorumlanmış et  seçeneklerinin yer aldığı menü, CHEF Murat BOZOK koordinatörlüğünde ve yıllarca Develi Samatya’ da kebabı lezzet sanatına dönüştüren kebap ustası  Mesut Saydut ve   kurucuları Melih ODABAŞI, Hulusi TİRELİOĞLU ve Mehmet Can ARPACI   tarafından özenle hazırlandı. Bezirgani, Müteppel, Rezeneli Kereviz, Muhammara gibi heyecanlı başlangıçlarla, Antakya katıklı ekmek, Nar ekşili ciğer, Kıtır patlıcan gibi yöresel lezzetler ön plana çıkacak. Küp Ocakbaşında  24 saat taş Fırında pişmiş kaburga, Fırında imza kavurma gibi  damak çatlatacak kebaplar gelen konukların  favori lezzetleri arasında yer alacak.  

Haftanın her günü saat 10:00 – 00:00 saatleri arasında hizmet verecek olan “Pasajdayız & Küp Ocakbaşı”  et  çeşitliliği ve modern anlayışla harmanlanmış sunumlarıyla, alışılmışın dışında lezzetleri ve    kendine özgü aromatik  mezeleri ile mekana gelen müşterilerini  harika bir sokakta yeşillikler içinde ağırlayacak. Mekan,  Gecenin ilerleyen saatlerinde PASAJDAYIZ  “KÜP OCAKBAŞI”   da  canlı müziğe devam etmek isteyenler için de harika bir altenatif. 

PASAJDAYIZ (PARLA MARINE, KÜP OCAKBAŞI, NORD BRASSERIE) için www.pasajdayiz.com.tr,   web adresinden,  rezervasyon ve bilgi almak  için 0530 6899800  no’lu telefondan iletişim sağlanıyor.  İlave olarak pasajdayız hesabından  sosyal medyada takip edilebilir. Canlı müziğin olduğu akşamlarda yoğun talep dolayısıyla rezervasyon yaptırılması önerilir.  

Pasajdayız Bilgi ve Rezervasyon Telefon;

0530 6899800   

 

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