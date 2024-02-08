'Kardeşlerim' dizisinin Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy diziden ayrılma nedenini ilk kez açıkladı

Fadik Sevin Atasoy, Nişantaşı'ndan görüntülendi.



'Kardeşlerim' dizisinden ayrılan oyuncu, "Canlandırdığım Şengül'ün öldüğü bölümde annemde (Emel Göksu) 'Aile' dizisinde ölmüştü. Karakterleri öldürdük sonra annemle tatile çıktık. Çok yoruldum. Dizilerde üç sene çalışmak altı sene gibi... Yapımcı anlayış gösterdi. Bedenen tükendik. Çok tatlı ayrıldık ekiple. Halen konuşuyorum. Tadında bırakmak lazım" dedi.

13 sene Amerika'da yaşayan Atiksoy, "En son kasımda gitmiştim. Los Angeles'ta festival vardı. Burada ne yapıyorsak orada da aynısını yapıyoruz" diye konuştu.



Oyuncu, "Sinema filmi yazıyorum. Dönem hikayesi. Biraz dinleyeyim sezona bakarız" diye konuştu.

'Kardeşlerim' dizisinin YouTube'da etkileşim olmasına oyuncu, "Güzel etkileşimi olan dizi... 108 bölüm şahane geçti. Ekibi ve yönetmeni seviyorum. Dizi insan üstü çalışma istiyor. Haftanın beş günü 16-17 saat çalıştım. 1.5 ay tatil yaparak çalıştık.

İnşallah bin 500 bölüm olur" şeklinde konuştu.