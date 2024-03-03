'Kardeşlerim'den ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun soluğu tatilde aldı 03.03.2024 14:34 'Kardeşlerim'den ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun soluğu tatilde aldı. İşte detaylar... 'Kardeşlerim' dizisinden ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun, tatile çıktı. Oyuncu, projede Asiye karakterini canlandırıyordu. Su Burcu Yazgı Coşkun, tatilden karelerini yayınladı. Oyuncu, altı pozunu paylaştı. Su Burcu Yazgı Coşkun geçtiğimiz günlerde, tatil yapıp dinleneceğini söylemişti. Oyuncuya beğeni yağdı. Su Burcu Yazgı Coşkun siyah kombin tercih etti. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN