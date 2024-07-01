Karadeniz müziğinin iki güçlü yorumcusundan yeni şarkı

Karadeniz müziğinin sevilen isimleri Serkan Aydın ve Şahin Saral, dinleyicilerini bir kez daha büyüleyecek bir hit ile geri dönüyor: "Ağlayamam Peşine", dinleyicilerin kalplerine dokunmayı vaat ediyor ve yazın en büyük hiti olmaya aday.

"Ağlayamam Peşine". Sözleri Azmi Coşkun’a, müziği Ümit Karabiber’e ait olan bu muhteşem parça, Oğuzhan Atmaca'nın usta dokunuşlarıyla hayat buldu. Şarkının Mix & Mastering işlemleri ise Selim Topsakal’ın profesyonelliği ile tamamlanarak, kalitesi zirveye taşındı. Klip yönetmenliğini Ahmet Mücahit'in üstlendiği bu özel eserin çekimleri, Batum'un eşsiz doğal güzellikleri ve Rize'nin Pazar ilçesindeki Çathan Otel'de gerçekleştirildi. Doğanın huzurunu ve şarkının derin duygularını yansıtan klip, izleyicilere adeta bir görsel ve işitsel şölen sunuyor.

 Hem müziği hem de klibi ile büyük beğeni toplayan "Ağlayamam Peşine" ile Karadeniz’in büyülü melodilerine kapılacaksınız!

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