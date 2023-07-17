Karaciğer rahatsızlığıyla savaşan Ufuk Özkan son halini paylaştı
Karaciğer rahatsızlığıyla savaşan Ufuk Özkan son halini paylaştı. İşte detaylar...
Organ nakli için başvuru yapan Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.
Oyuncu, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Hastalığının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada zayıfladığı dönemlere ait görüntülerle gündeme gelen oyuncu, son halini yayınlayarak, "Canlar son halim. Televizyon ve sosyal medyada olanlar geçen seneye aittir. 2. evre sirozum" dedi.