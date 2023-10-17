Karaca Cumhuriyet sofralarını sahipleniyor: “Cumhuriyet Yüzyılı” koleksiyonu

Cumhuriyet değerlerini taşıyan markalar arasında ilk akla gelenlerden biri olan Karaca, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında herkesin sahip olmak isteyeceği bir koleksiyon hazırladı. Karaca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sofra alışkanlıklarından, kendisinin zevkine uygun tasarımlardan ve dönemin çizgilerini taşıyan ürünlerden ilham aldığı Cumhuriyet Koleksiyonu’nu Karacaseverler için sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün değerleri, vizyonu ve emanet ettiği mirastan yola çıkarak, 2 yıllık bir araştırma gerçekleştiren Karaca, farklı illerdeki müzeleri ve Atatürk’ün konakladığı otelleri gezerek, Atatürk’ün sofra tercihlerindeki rutinlerini araştırdı. Bu araştırma sürecinde karşılaştığı Atatürk için özel olarak tasarlanan ve kendisinin de kullandığı GMK (Gazi Mustafa Kemal) inisiyaline sahip kahve fincanı, kumaş peçete, yüzük, sabahlık gibi ikonik ürünleri inceleyen Karaca, cumhuriyetin ilk yıllarının önemli kararlarına şahitlik eden sofralardan ilham alan “Cumhuriyet Yüzyılı” koleksiyonunu hazırlayarak, Atatürk’ün eşyalarındaki GMK logosunu sofralara taşıdı.

Koleksiyonda, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızdan ve Atatürk’ün 6 temel ilkesinden ilham alınarak tasarlanan “Cumhur Espresso fincanı”, kullanılan formlar, modernliği ön plana çıkarırken, parlak beyaz rengi ise Cumhuriyet’in saflığını ve gücünü temsil eden “Egemen Kahve fincanı”, Cumhuriyet’in önemli simgelerinden biri olan pulun modern formu ile hazırlanan “100. Yıl yemek takımı”, Atatürk’ün sofralarında kullandığı setlerden esinlenerek Cumhuriyet’in birleştirici gücünü sofralarda hissettiren “Tulu çay takımı”, Cumhuriyet’in birleştirici gücünü Atatürk’ün imzasıyla bir araya getiren “İlke çay takımı” ve döneme damga vuran Cumhuriyet balolarının zarafetini yansıtan rengi eve modern işlemeleriyle “Halide kahve fincanı” ile içtiğimiz her kahvede, paylaştığımız her sofrada Atatürk ve Cumhuriyetin imzası yer alıyor.

Atatürk’ün hayatı, duruşu, dünyaya bakış açısından yola çıkarak “Cumhuriyet Sofralarını” sahiplenen Karaca, toplumun farklı kesimlerinden insanların aynı sofrada eşit olduğu bu önemli kültür mirasını cumhuriyetin 100. yılında anarak, ülkemizin kuruluşuna tanıklık eden ve sınırlı sayıda üretilen bu koleksiyonla, Atatürk’ten ilham alanların sofralarında unutulmaz anılara eşlik edecek.