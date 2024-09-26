Kanserle mücadele eden Tanyeli, bir ameliyat daha oldu. Operasyon hakkında açıklama yaptı!

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, bir operasyon daha geçirdi.

Tanyeli, ameliyat hakkında açıklama yaptı. Ünlü isim, arkadaşının da doğum gününü kutladı.

Tanyeli, "Hastaneden hepinize sevgiler, operasyon iyi geçti çok şükür. Hastanedende olsa her yıl 26 Eylül ritülemizi yapmadan olmaz. Bugün kızkardeşimden öte candostumun doğum günü. Yıllar, yollar, nice paylaşımlar, sırdaş, özdeş, kardeş benim kıymetlim aileni seçemezsin. Ruh dostunla illaki bir araya geliyorsun. Dünyanın bir ucunda olsan aynı saçı, aynı kiloyu ve daha nice evrenin şakası gibi olayları bir birinden habersiz ama aynı seçimleri yapıyorsun. Bazen gülüyor, bazen dostun omuzunda ağlıyorsun. Gerçek dostluk emek ister, fedakarlık ister, kimse 2 günde candost olmuyor. Hesapsız kitapsız, menfaatsiz, yalansız, riyasız candost ömre bedel, şu günlerde çok zor bulunuyor. Araya yıllar, uzak mesafeler de girse kalbinde kardeş hep kardeş kalıyor. İyi ki doğdun sağlıkla, sıhhatle,sevdiklerinle bir ömür boyu mutluluklar dilerim Firuzanım. İyiki doğdun. Doğum günü kutlaması için haftayı bekle dipçik gibi olucağım inşallah ‘seni çok seviyorum Firummm" diye yazdı.