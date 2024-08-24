Kanseri yenen Seçil Heper Bodrum'da ikinci baharını yaşıyor

4 yıldır kanser tedavisi gören TSM'nin usta sanatçısı Seçil Heper (78) tamamen sağlığına kavuştu. Bodrum da bikinili olarak sevgilisiyle birlikte objektiflere poz veren sanatçı düzgün fiziğiyle dikkat çekti.



Seçil Heper, hayat arkadaşı iç mimar Gürasa Gerekli ile Bodrum da tatil yapıyor. 2020 yılında akciğer kanserine yakalanan sanatçı bu süreçte en büyük desteği 8 yıldır aşk yaşadığı mimar sevgilisi Gürasa Gerekli ve menajeri Ayda Öztürk'tan görmüş.

Kanser tedavisinde menajeri Ayda Öztürk herşeyiyle ilgilenmiş, Seçil Heper bu süreci atlattıktan sonra bu kez menajeri sinsi hastalığa yakalanmış. Şimdi Seçil Hanım menajeriyle yakından ilgileniyor. Bodrum-İstanbul arası adeta mekik dokuyor.

Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'in haberine göre usta sanatçı Seçil Heper, Bodrum da hergün yüzüyor. Yıllar geçse de düzgün fizğini korumayı buna borçlu. Seçil Hanım, kanserle mücadele de moralin çok önemli olduğunu söylüyor. Aynı şekilde Ayda Öztürk de Böbrek üstü bezi kanserinden sonra akciğerine sıçrayınca büyük şok yaşasa da Seçil Hanım'ın verdiği pozitif enerjiyle atlatmış. Ayda Hanım; "Çok yanımda oldu, çok moral verdi. Bu tedavide moral çok önemli" diyor.



Seçil Heper'e check-up randevusunu da menajeri almış ve orada tesadüfen çıkmış, 1. evreyken. Ayda Öztürk'ün de 3. evreyken tespit edilmiş, o zaman ameliyat şansı olduğu için kendisini avantajlı görüyor. İlk bir yıl kemoterapi ve ilaç tedavisi istememiş. Metastas yapınca ameliyat olarak akıllı ilaç almış. Şimdi o da çok şükür iyi. Efsane assolist Seçil Heper ve menajeri Ayda Öztürk'e sağlıklı ömürler dileriz. Bodrum'dan gelen fotoğraflara göre Seçil Hanım'ın mimar sevgilisiyle keyfi oldukça yerinde. Seçil Heper, 1946 yılında Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Konya'da tamamladı. 1966'da açılan sınavı kazanarak Ankara Radyosu'na girdi. TRT için yapılan bir TV çekiminde Fahrettin Aslan'ın dikkatini çekerek Maksim Gazinosu sahnelerine lanse edildi.