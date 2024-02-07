Kanser tedavisinde, hastaların ihtiyaçlarına uygun yeni tedaviler öne çıkıyor

Günümüzde onkolojide standart kemoterapiler yerine kişiye ve hastalığa yönelik tedaviler ön plana çıkıyor. Biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan ve yenilikçi tedavi yaklaşımlarını araştırarak hayati öneme sahip ilaçlar üretmeye yönelik çalışmalarını 40 yıldan uzun süredir aralıksız devam ettiren Amgen, yeni jenerasyon immuno-onkoloji tedavilerini sunuyor. Hastalara hizmet etme misyonuyla çalışmalarını sürdüren Amgen, hastaların sağlık yolculuğunda onlara yardımcı olacak tedaviler geliştirmeye, kanser ile mücadelelerinde hastalara ve yakınlarına destek olmaya önem veriyor, çıktıkları zorlu mücadelede yol arkadaşı olmaya özen gösteriyor.

Bilim, kanserle mücadelede en güçlü araç

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2020’de kanserden 10 milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirten ve Amgen’ın tedavisi zorlu hastalıklara çözümler sunduğunun altını çizen Amgen Türkiye Genel Müdürü Güldem Berkman, Dünya Kanser Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Amgen’ın onkoloji ve hematoloji alanlarında tedavisi zorlu hastalıklara karşı yenilikçi ilaç ve tedavileri geliştirmek adına; biyoloji ve biyoteknolojinin yanı sıra, yapay zeka gibi yenilikçi yaklaşımlardan yararlanarak yürüttüğü çalışmaların tamamının ardında ‘Amgen Bilimi’ var. Amgen, onkoloji alanında ilk biyoteknolojik tedavilerin üreticilerinden biri. Biyoteknolojik tedavilerle lösemi, multiple miyelom, kolorektal kanser, akciğer kanseri ve kemik metastazları gibi agresif kanser türleriyle mücadelede ön saflarda yer alıyor. Amgen Türkiye ise global bakış açısı ve vizyonuyla hastaların sağlığını korumaya ve güçlendirmeye odaklanıyor.”

Amgen, hematoloji/onkoloji için “ilk olarak biyoloji, ikinci olarak yöntem” yaklaşımı ile tedavi geliştiriyor ve kompleks biyolojiyi uygun genetik hedefleri bulmak ve hastalıkların çözümü için içgörü oluşturmakta kullanıyor. Hastaların tanıları, tedavileri ve takip süreçlerinde fark yaratacak biyolojik belirteçler üzerinde çalışarak hedefe yönelik yaklaşımları araştırıyor. Amgen bilim insanları, kan hücreleri ve kan damarları oluşumu programlı hücre ölümü, immun mikro çevre, kemik metastazı, antikor ilaç konjugatı, CAR-T hücre tedavileri, ve proteazom inhibitörleri gibi çok farklı modaliteler üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. KRASG12C gibi zor hedeflere ve alanında ilk olarak geliştirmiş olduğu BiTE® teknolojisini ilerletmeye odaklanmış durumda. Biyomühendisliğin ilk temsilcisi olan BiTE® teknolojisi, hastanın kendi bağışıklık hücrelerini kullanarak kanser hücresini yok etmesini sağlayan hedeflenmiş bir immuno-onkoloji platformudur. Farklı kanser tiplerinde bu platform ile ilgili çalışmalar sürüyor. Hematoloji/onkoloji ürün portföyünde pek çok hedefe yönelik 11 farklı yöntem kullanarak geliştirilmeye devam eden yenilikçi moleküller, potansiyel yeni endikasyonlar ve biyobenzerler bulunuyor.

“Kanser tedavisinde ilkleri geliştirmek için çalışıyoruz”

Amgen’ın onkoloji ve hematoloji alanlarında ilk biyoteknolojik tedavilerin üreticilerinden biri olduğunu kaydeden Amgen Türkiye Onkoloji ve Hematoloji İş Birim Direktörü Selim Özyılmaz ise şunlara dikkat çekti:

“Onkoloji alanında pek çok yenilikçi yaklaşımın ortaya çıktığı, geçmişte benzeri görülmemiş bir dönemin içindeyiz. Kansere bağlı ölüm oranları 90’lı yıllara kıyasla düştü. Sağ kalım kazanımlarının yaklaşık %80’inde biyolojik ilaçlar başrolde yer alıyor. Bilim insanları hastaların ihtiyaçlarına uygun yeni yollar araştırmaya devam ediyor. Zaman içinde gelişen teknikler ile belirli mutasyonlar veya belirteçlerin saptanması sayesinde spesifik hedeflere yönelik tedaviler veya immuno-onkolojik tedaviler ön plana çıktı. Kanser özelinde kimyasal içerikli ilaçlardan biyoteknolojik ürünlere doğru ciddi bir evrilme söz konusu.”

Amgen Türkiye Medikal Direktörü Dr. Mutlu Yeşilboğaz ise şunları vurguladı: “Amgen, biyoteknolojinin merkezindeki şirketlerden biri ve son 40 yıldır onkoloji için önemli olan ilkleri geliştirmeye kendini adamış durumda. Kanser tedavisinde bağışıklık sisteminin gücünü, insan ve kanser genomu hakkındaki derin bilgi birikimiyle birleştirerek devrim yaratacak biyolojik belirteçleri araştırıyor ve yeni tedavi seçenekleri sunmaya devam ediyor.”

Kansere Dair Veriler:

Akciğer kanseri, Dünya genelinde en sık teşhis edilen ikinci kanser türü konumunda.Yılda global olarak 2 milyondan fazla kişiye teşhisi konulan akciğer kanseri, erkeklerde en yaygın kadınlarda ise ikinci sıklıkta görülen kanser türü. Küçük hücreli akciğer kanseri, başlangıç tedavisini takiben yaklaşık 12 aylık bir medyan sağkalım süresi ve tüm evrelerde birleştirildiğinde %7 beş yıllık sağkalım oranı ile birlikte, en agresif ve yıkıcı kanserlerden biri. Kolorektal kanser, dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin ikinci önde gelen nedeni ve 2020 yılında 1,9 milyondan fazla yeni vaka ve 930 binden fazla ölüm kaydedildi. Genç yetişkinlerde kolorektal kanser insidansı küresel olarak artıyor. Şu anda kolorektal kanser, 50 yaşın altındaki genç yetişkinler arasında kanserle ilgili ölümlerin üçüncü önde gelen nedeni. Dünya genelinde kanserle ilişkili ölümlerin beşinci en yaygın nedenini kan kanserleri temsil ediyor.

Amgen Hakkında

Biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan Amgen, biyolojinin gücünü kullanarak ciddi hastalıklara yönelik yenilikçi ilaçlar keşfedilmesi, geliştirilmesi, üretimi ve hastalara sunulması için çalışmaktadır. Merkezi Thousand Oaks, Kaliforniya olan Amgen, dünya çapında 100’den fazla ülkede 20 binin üzerinde çalışanı ile hastaların karşılanmamış ihtiyaçlarına, sağlık durumlarının iyileştirilmesine ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik tedaviler geliştirmeye odaklanmaktadır. Amgen, stratejik önem taşıyan bölge ülkelerinde büyümeyi hedeflemiş ve Türkiye’yi de faaliyet göstereceği ülkelerden biri olarak belirlemiştir. Türkiye'de Amgen, 2005 yılında bir distribütör aracılığı ile ürünlerinin dağıtımına başlamış ve 2010 yılında merkez ofisini açmıştır.