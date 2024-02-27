Kahve Dünyası’ndan tadına doyulmaz bir lezzet: Kruffin

“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, özel lezzetlerine Kruffin ile bir yenisini daha ekliyor. Kakaolu ve sade iki renkli kruvasan hamuruyla hazırlanan Kruffin’in kalbinde ise, yüzde 30 oranında, çifte kavrulmuş taze Giresun fındıklarından hazırlanan çok özel bir fındık kreması bulunuyor.

Muffin kalıbında pişirilerek hazırlanan Kruffin, çıtır çıtır hamuruyla kahvaltıdan gün içindeki molalara kadar günün her saatinde kahvenizin vazgeçilmez eşlikçisi oluyor. Alışılmışın dışında, çıtır hamuru ve yumuşacık dolgusuyla Kruffin tüm Kahve Dünyası Algötür noktalarında sizi bekliyor.