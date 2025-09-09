"Kadına Sağlık" ikinci sezonuyla devam ediyor!

Kadın sağlığı okuryazarlığını artırmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeyi amaçlayan Kadına Sağlık, 15 yeni bölümden oluşan ikinci sezonuyla dinleyicileriyle yeniden buluşuyor. PWN İstanbul ve Awen for Us iş birliğiyle, Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Programı’ndan mezun gönüllü bir ekip tarafından hayata geçirilen proje, ilk sezonunda ulaştığı 100 binden fazla dinleme ve 4 milyon erişim başarısının yanı sıra; TÜHİD 22. Altın Pusula Ödülleri, Sağlık Gönüllüleri Türkiye Sosyal Sorumluluk Ödülleri ve Golden Pulse 2024 Ödülleri ile de taçlandırıldı. 9 Eylül itibariyle Youtube, Spotify ve Apple Podcast’te dinleyicilerle buluşmaya hazırlanan Podcast Serisi’nin sunuculuğunu yeni sezonda da ünlü yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan üstleniyor.



Ülkemizde, kadınlar sağlık alanında da diğer birçok alanda olduğu gibi geride kalmış durumda. Kadınların iş hayatında sürdürülebilir bir varlık göstermeleri için sağlıklı olmaları şart. Toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, kadınların bazı temel insan haklarından yararlanmalarını engelleyerek sağlık bilgisi ya da sağlık hizmetlerine erişim ve bu hizmetlerden yararlanma gibi alanlarda eşitsizliklere neden olmaktadır. Bu tür engeller, kadınların yeni risklere maruz kalma olasılığını artırmaktadır.

Sağlık sektöründeki kadınların gelişimini ve liderlik sürecini desteklemek amacıyla Professional Women’s Network İstanbul (PWN İstanbul) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliği, UN SDSN Türkiye ve Awen for Us desteğiyle gerçekleştirilen Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler (SYKL) Gelişim Programı’ndan mezun, uzun yıllardır sağlık sektöründe çalışan 6 gönüllü kadının liderliğinde Cumhuriyetin 100. yılında kadınlar için sürdürülebilir bir sosyal fayda yaratma arzusuyla Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı kadın sağlığı podcast serisi "Kadına Sağlık" hayata geçirilmişti.

Kadına sağlık, yarınlar aydınlık

Toplumsal cinsiyetin hâkim olduğu toplumlarda geleneksel olarak kadın sağlığı hizmetlerinde ‘bütüncül’ bir yaklaşım yerine, doğurganlık dönemine odaklanmış ‘geleneksel’ yaklaşım hakimiyetini sürdürmekte. Ülkemizde de ‘kadın sağlığı’ dendiği zaman genellikle akla sadece üremeye veya doğurganlığa ilişkin sağlık sorunları geliyor. Halbuki geleneksel bakışın tersine, kadın sağlığının bundan çok daha fazlası olduğunun kavranması yine toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili.

“Kadına Sağlık” bu geleneksel yaklaşımı kırarak ve önemli sağlık sorunlarını ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ çerçevesinde aktarıyor. Her bölümde farklı ve önemli bir sağlık sorununu ele alarak kadın sağlığına dair geniş bir yelpazede bilgi sunmayı ve kadın sağlığı okuryazarlığını artırmayı hedefliyor.

‘Kadın sağlığını kadın hekimler anlatıyor.’ diyerek projede gönüllü olarak yer alan kadın hekimler ile 18 bölümlük ilk sezonda, infertilite ve meme kanseri konuşulduğu gibi kadını merkeze alarak diyabetten depresyona, osteoporozdan cilt sağlığına birçok konu masaya yatırıldı. Şimdiye kadar 100 bin’in üzerinde dinlenen ve 4 milyon erişime ulaşan “Kadına Sağlık”, aynı zamanda Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen 22. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde, Sağlık Gönüllüleri Türkiye tarafından düzenlenen16. Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde ve MD Magazin tarafından düzenlenen Golden Pulse 2024 Ödülleri’nde ödüllere layık görüldü.

Yeni Sezonun Gündemi: Daha Fazla Konu, Daha Fazla Etki

Seri ikinci sezonunda ise 15 gönüllü kadın hekim ile 15 farklı konuyu toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde ele alacak. Migren, kalp sağlığı, demans, menopoz ve obezite gibi kritik başlıklarla kadınların yaşam kalitesine doğrudan dokunmayı amaçlayan “Kadına Sağlık”; yeni sezonda da “Bilgi kadını güçlendirir, kadın toplumu dönüştürür.” misyonunu sürdürüyor.

Her bölümünde farklı bir konunun ele alındığı podcast serisi, kadın sağlığına dair geniş bir yelpazede bilgi sunuyor ve kadın sağlığı okuryazarlığını artırmayı hedefliyor.

Türkiye’de sağlık alanında ilk kez bu kadar fazla firmayı toplumsal fayda için bir araya getiren, tüm kadın konuşmacıların gönüllü olarak yer aldıkları, Türkiye’nin en kapsamlı ilk kadın sağlığı podcast serisi “Kadına Sağlık”, Yekta Kopan’ın sunuculuğunda 9 Eylül Salı günü yeni sezonun ilk bölümüyle Youtube, Spotify ve Apple podcast’te yayına başlayacak ve 28 Ekim 2025’e kadar her Salı ve Perşembe kanallara yüklenecek.

“Kadına Sağlık”, yalnızca bir podcast değil; sağlığın kadınlar için yeniden tanımlandığı, toplumun daha adil ve eşit bir geleceğe yol aldığı bir yolculuk.

Kadın liderlik yolculuğu sağlıktan başlar

Program paydaşlarından PWN İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız Bozkurt Özcan: “PWN İstanbul olarak kadınların iş hayatında sürdürülebilir bir şekilde var olmalarını desteklemek için çalışıyoruz. Kadına Sağlık, bu vizyonun sağlık boyutunu hayata geçiren çok kıymetli bir proje. İkinci sezonla birlikte kadınların liderlik yolculuğunun sağlıktan başladığını bir kez daha vurguluyoruz.” diye konuştu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği için sağlık öncelikli

“Kadına Sağlık” Podcast serisinin paydaşlarından olan ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaşması için kurulan sosyal girişim Awen for Us’ın kurucusu Dr. Aylin Löle ise “Kadın sağlığı konusunda toplumsal cinsiyet eşitliği temeliyle büyük bir farkındalık yaratan bu podcast serisinin ikinci döneminde de paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Kadına Sağlık podcast serisi, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık perspektifinden Türkiye'de sağlık okuryazarlığının gelişmesine doğrudan katkı sağlayan bir sosyal sorumluluk projesi. Bu anlamda Awen for Us olarak savunuculuğunu yaptığımız evde, dilde ve işte eşitlik açısından da çok kıymetli. Sağlık sektörüne yön verecek kadın liderlerin yine kadın hekimlerle birlikte tamamen gönüllü olarak toplumsal faydayı gözeterek hayata geçirdikleri Kadına Sağlık hem bilgilendiren hem ilham veren konseptiyle çalışan gönüllülüğü açısından da örnek bir proje.” diye konuştu.

Hayalden ödüllü bir projeye

Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Programı’nın yaratıcılarından ve aynı zamanda PWN Danışma Kurulu Üyesi Güldem Berkman ise “Bundan yıllar önce sağlık sektöründe kadın liderleri artırmak için bir hayal kurmuştuk. Bugün geldiğimiz noktada 5. dönemine başladığımız SYKL, 100’ün üzerinde mezunu olan kocaman bir kadın lider yetenek havuzu oldu. Hep birlikte kadın liderler için sürdürülebilir fayda yaratmak öncelikli hedefimiz. Bu programın ilk meyvesi “Kadına Sağlık” ödüllü bir podcast serisi olarak yüzbinlerce kadına ulaşarak bu hayalin mümkün olduğunu gösteriyor. İkinci sezon, bu hayalin daha da büyüdüğünün kanıtı.” dedi.

Her bölüm, bir kadın hayatına dokunmak demek

SYKL II. Dönem mezunlarından ve aynı zamanda “Kadına Sağlık” Podcast Projesi Ekip Lideri Ayşenur Kökenli Paksoy ise “Kadınların toplumsal statülerini artırıp güçlendirmek, toplumsal cinsiyetin sağlık dahil her alandaki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için atılması gereken ilk adımdır. Biz de sağlık sektöründe çalışan kadınlar olarak, firmalarımızdan bağımsız olarak bu anlamlı konuda sorumluluk alıp kadın sağlığında farkındalık yaratacak bir proje hayata geçirerek bir fayda yaratabileceğimizi düşündük. İrem Kıratlıoğlu Sakar ve Şule Kahveci Sayar’ın yanı sıra yine SYKL’den mezun takımımıza eklenen 2 yeni arkadaşlarımız Çağcan Ölmez ve Burcu Yazıcı Elmas ile birlikte hem projenin kapsamı hem de sürdürülebilirlik açısından bu yolculuğu daha da güçlendirmeyi amaçladık. İlk sezonun büyük başarısının ardından yeni sezonla tekrar dinleyicilerimizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

Yeni sezonda da sunuculuğu Yekta Kopan üstleniyor

"Kadına Sağlık" Podcast Projesi'nin 2. Sezonunda da sunuculuğunu ünlü yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan üstleniyor. Kopan projenin yeniden bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Kadına Sağlık’ın birinci sezonunda başlayan yolculuğun, ikinci sezonda da daha geniş bir etkiyle devam etmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Bu proje, yalnızca sağlık alanında değil, toplumsal dönüşümde de kadının sesini yükseltiyor. ‘Bilgi kadını güçlendirir; kadın toplumu dönüştürür’ misyonuyla yeniden mikrofon başında olmak benim için büyük keyif.”

Kadına Sağlık Podcast Serisi 2. Sezon SYKL Gönüllü Proje Ekibi:

Ayşenur Kökenli Paksoy, Uzm. Dr. Burcu Yazıcı Elmas, Dr. Çağcan Ölmez, İrem Kıratlıoğlu Sakar, Şule Kahveci Sayar

Kadına Sağlık I. Sezon Gönüllü Proje Ekibi’nde yer alan Dr. Başak Özata, Ecz. Itır Begüm Sarıoğlu ve Cansu Dal Kaynak’a özel teşekkürlerimizle.

Kadına Sağlık Podcast Serisine Gönüllü Olarak Katkıda Bulunan Uzmanlar:

Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, Prof. Dr. Asuman İnan, Op. Dr. Banu Çiftçi, Prof. Dr. Derya Karadeniz, Prof. Dr. Devrim Çabuk, Prof. Dr. Dilek Yılmaz, Prof. Dr. Elif Eroğlu Büyüköner, Prof. Dr. Emel Sezer, Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, Prof. Dr. Kadriye Kılıçkesmez, Doç. Dr. Naşide Mangır, Prof. Dr. Özlem Çelik, Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen, Doç. Dr. Telce Ayşen Küçükceran, Prof. Dr. Ülver Derici



Proje sponsorları

AbbVie Türkiye, Abdi İbrahim İlaç, Abdi İbrahim Otsuka İlaç, Amgen Türkiye, Bayer Türkiye, Biofarma İlaç, GSK Türkiye, Lilly Türkiye, Merck Türkiye, Novartis Türkiye, Pfizer Türkiye, Recordati Türkiye

