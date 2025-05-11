Kadıköy Emek Tiyatrosu sahneye veda ediyor

2012 yılında Pınar Yıldırım tarafından kurulan ve yıllardır alternatif tiyatro sahnesinin en önemli duraklarından biri haline gelen Kadıköy Emek Tiyatrosu, perdeyi kapatıyor.

Sanatseverleri derinden sarsan bu vedaya, unutulmaz bir gece eşlik edecek.

(Elit Andaç Çam)

22 Mayıs akşamı, “Sahneye Veda” konseptiyle Kadıköy The Wall’da gerçekleşecek özel gecede, hem müzik hem de duygular sahnede olacak.

(Bennu Yıldırımlar)

Bu anlamlı gecede birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak ve Kadıköy Emek Tiyatrosu'na veda edecek.

(Damla Sönmez)



Bennu Yıldırımlar, Burcu Cavrar, Bülent Emrah Parlak, Damla Sönmez, Elit Andaç Çam, Engin Alkan, Hakan Efe Ünal, Melis İşiten, Merve Polat, Nergis Öztürk, Onur Özaydın,

(Melis İşiten)

Sitare Akbaş, Selen Öztürk, Tanıl Yöntem ve Yunus Emre Terzioğlu gibi pek çok tanınmış isim,

(Nergis Öztürk)

sahnede bir araya gelerek tiyatronun hatırasını yaşatacak.