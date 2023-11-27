Kaan Yıldırım ile evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz'den radikal karar!

Pınar Deniz, Nişantaşı'nda görüntülendi.

'Yargı' dizisiyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nden 'Telenovela' ödülü kazanan Pınar Deniz, "Çok mutluyuz. Gururluyuz. Ödülü sahiplerine ulaştırdık. Ödül alacağımızı bilmiyordum o nereden çıktı bilmiyorum? Bir ara kazanacağımızı düşündüm. Güçlü rakipler vardı" dedi.



Deniz, "Ödülden sonra after partiye gittik. Ödülün keyfini çıkardık" diye konuştu.



Sevgilisi Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi alan Deniz'in tektaşı görüldü.



Radikal bir karar aldıklarını söyleyen oyuncu, konuşmama kararı aldıklarını söyledi.





