Kaan Urgancıoğlu, Deniz Kaplumbağası Koruma çalışmalarının 20'nci yılında WWF-Türkiye Doğa Elçisi oldu

WWF-Türkiye, tehlike altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının (Chelonia mydas) en önemli yuvalama alanlarından biri olan Akyatan Kumsalı'nda yürüttüğü Yeşil Deniz Kaplumbağası İzleme ve Koruma Programı'nın 20'nci yılını kutluyor.

Bu yılki saha kampının gönüllüleri arasında ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu da yer aldı. Bu yılın yavru yeşil deniz kaplumbağaları denize yolcu edilirken Kaan Urgancıoğlu da WWF-Türkiye'nin Doğa Elçisi oldu.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 7. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle Adana Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda sürdürdüğü Yeşil Deniz Kaplumbağası İzleme ve Koruma Programı'nın 20'nci yılını, özel bir saha ziyaretiyle kutladı.

WWF-Türkiye yönetim kurulu ve DKMP 7. Bölge müdürlüğünün katılımıyla yeşil deniz kaplumbağası izleme ve koruma çalışmalarının yerinde incelendiği gezide, ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun WWF-Türkiye'nin doğa elçisi olacağı kamuoyuna duyuruldu.



KAAN URGANCIOĞLU, WWF-TÜRKİYE DOĞA ELÇİSİ

WWF-Türkiye'nin doğa elçiliğine Akyatan gibi anlamlı bir proje ile başlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Kaan Urgancıoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Burada 20 yıllık bir hikayenin, emeğin içerisindeyiz. WWF Türkiye'nin yeşil deniz kaplumbağalarını korumak için Akyatan'da tam 20 sene önce başlattığı çalışmalar, sadece bir türü değil; tüm bir ekosistemi koruma kararlılığını temsil ediyor. Buradan bugüne kadar 270 bin yavru denize koşmuş. WWF Türkiye yıllardır bu canlıların sesi oldu. Doğa Koruma Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile iş birliği yaptı. Yerel halkın desteğiyle buradaki yaşam döngüsünün sürmesine katkıda bulundu. Yıllardır sürdürülen bu emeğin küçük de olsa bir parçası olmak, özellikle baba olup doğanın geleceğimiz için kıymetini daha derinden hissettikten sonra çok daha değerli. Doğa Elçisi olarak WWF Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaların hem sesi, hem izleyicisi, hem de takipçisi olacağım. Umuyorum ki benim gibi çok sayıda isim bu yolculuğa katılsın, nice başka 20 yıllık hikayeler yazalım.”