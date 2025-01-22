Kaan Taşaner'den evlilik açıklaması!

Kaan Taşaner, sevgilisi Seray Dura ile birlikte Vadistanbul’da görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş turuna çıkan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni projesi 'Bir Zamanlar İstanbul' hakkında konuşan Taşaner, "Yakında ilk bölümüyle ekranlara geleceğiz. Kadromuz çok güzel, sette harika bir atmosfer var. Diziyi çekerken gerçekten çok keyif alıyoruz" dedi. 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili “O gün sizin için özel bir anlam taşıyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: "Şubat ayı bizim için çok özel. Sevgilimin ve yakın arkadaşlarımın doğum günleri bu aya denk geliyor."



Taşaner, "Evlilik düşünceniz var mı?" sorusuna ise, "Şu anda evlilik gibi bir düşüncemiz yok" cevabını verdi.