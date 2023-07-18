Jessica May'a oturduğu semtte bakın ne diye sesleniyorlar?

Jessica May oturduğu semt olan Beşikta’ta sokak hayvanlarının adeta ablası oldu. Her gün düzenli olarak parkları ve sokakları gezen başarılı oyuncu yardıma muhtaç hayvanlara destek olurken özellikle yaz aylarında sokağa bir kap su bırakılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Kimi ülkelerde sokakta hiç hayvan bulunmadığını belirten May “Sokaklarda kedilerin, köpeklerin bulunması çok büyük bir nimet. Bazıları için fazlalık gibi görünseler de aslında bu doğanın bir dengesi. Bakın Fransa fareden geçilmiyor. Doğanın dengesini bozarsanız sonuçları çok kötü olabiliyor.” şeklinde konuştu.