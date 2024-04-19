İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşiyle ilk kez ortaya çıktı

Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen İzzet Yıldızhan’ın 23 yıldır evli olduğu eşi ilk kez ortaya çıktı.



Eşiyle kamera karşısına geçmeyen ve sosyal medyada fotoğrafını yayınlamayan sanatçının, eşi Ajda Yıldızhan ile katıldığı davette fotoğrafı ortaya çıktı.

Aile vurgusuna her röportajında önem veren Yıldızhan’ın eşi Ajda Yıldızhan’ı görünler gözlerine inanamadı.



İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuvar bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan, eşine müzik anlamında da destek verdiği öğrenildi.



Sahnelerinin yanı sırası iş dünyasında da başarısıyla gündeme gelen sanatçı, her fırsatta ailesine zaman ayırarak gözlerden uzak bir yaşantı sürmeye özen gösteriyor. İzzet Yıldızhan ve Ajda Yıldızhan’ın ilk fotoğrafı magazin bombasına bomba gibi düştü.