Ünlü işletmeci İzzet Çapa, kalp krizi geçirdi.

Çapa, hastaneden paylaştığı fotoğraf ile sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

İşletmeci, "Bir yerden sonra yavaşlamak gerekiyormuş galiba… Ben bunu acı bir tecrübeyle, bir kalp krizi ile öğrendim.



Vücudumun verdiği sinyalleri dinlemediğim için gözümü hastanede açtım. Kardeşlerim Bartu ve Ecem’in zamanında müdahalesiyle kazasız belasız atlattım… Şimdi hastanede dinleniyorum. Yılmaz, Ecem, Zeynep ve Bartu bebek gibi bakıyorlar bana. Çok daha iyi olacağım… Merak eden tüm dostlara selam olsun" dedi.