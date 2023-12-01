İzel-Çelik-Ercan'dan bir ilk

30 yıldır İstanbul’un kalbinde yer alan Akmerkez, Türk popunun güçlü müzik gruplarından İzel-Çelik-Ercan ile 30 Kasım’da gerçekleştirdiği konseri ile tüm misafirlerine keyifli anlar yaşattı.



Akmerkez’in 30. yıldönümünü kutlayan efsane grup üyelerinden Ercan Saatçi, konserde verdiği demeçte; “30. yılını kutladığımız Akmerkez’de uzun bir aradan sonra biz de ilki gerçekleştiriyoruz.



Hayatımızda ilk defa bir alışveriş merkezinde şarkı söylüyoruz” ifadelerine yer verdi. İzel ise “Akmerkez ilk açıldığı yıl, buradaydım. 30 yıldır da buradan alışveriş yapmaya devam ediyorum” diyerek Akmerkez’e olan bağlılığını dile getirdi.



Şarkılarıyla olduğu kadar enerjileriyle de Akmerkez’in 30. yıl coşkusunu tüm misafirlere yaşatan İzel-Çelik-Ercan, keyifli sohbetleri ile etkinlik alanını dolduran misafirlerle söyleşi gerçekleştirdiler.