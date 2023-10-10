İyilik Atölyesi iyilikseverleri özel gecede buluşturdu

“İyiliğin Peşindeyiz” mottosuyla faaliyet gösteren İyilik Atölyesi, önceki gece Bodrum’da keyifli bir organizasyonla iyiliklerin olduğu bir geceye imza attı.

Azka Otel’in ev sahipliğinde  gerçekleşen organizasyonda,  bu çok özel geceye katkıda bulunanlar İyilik Atölyesi Kurucu Başkanı Berna Kaplan'ın elinden plaketlerini aldılar. 

Gecede Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası yaklaşık iki saat süren canlı performanslarıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşatırken; ünlü DJ Suat Ateşdağlı performansıyla misafirleri eğlencenin doruklarına taşıdı.

Güzel sunucu  Melike Öcalan’ın sunuculuğunu yaptığı geceden elde edilen gelir, dernekte sırada bekleyen iyilik faaliyetlerinde kullanılarak binlerce kişiye ulaştırılıyor. İyilik Atölyesi Kurucu Başkanı Berna Kaplan, derneğin kurulduğu günden bugüne destekçileri ile birlikte güzel işler başardıklarını, bu özel gecede de iyiliğin çoğalarak büyümesi için çalıştıklarını belirtti.

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