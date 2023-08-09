İtalya’nın 1 numaralı dermokozmetik markası Rilastil’den lekelere hızlı çözüm

D-Clar Leke Karşıtı Bakım Serisi, cildinizde renk eşitsizliklerine ve koyu leke görünümüne karşı koruma sağlayan bir kalkan oluşturmanıza yardımcı olur.

Yaz koşulları, cilt üzerinde birçok olumsuz etkilere neden olabilir. Güneş ışınlarına maruz kalma, hormonal değişiklikler leke oluşumuna sebep verirken, iltihaplı ve akneli ciltler ise yaz koşullarında leke tehdidi ekstra baş başadır. Leke oluşumunu engellemek ve iyileştirmek için geliştirilmiş Rilastil D-Clar Leke Karşıtı Bakım Serisi ile tanışın!

D-Clar serisi, bitkisel kaynaklı aktif içerikleri sayesinde ciltteki leke görünümünü azaltarak cildin eski sağlıklı ve aydınlık görünümüne kavuşmasını destekler. Homojen bir cilt görünümü için cilt lekelerini ve pigment kusurlarını önemli ölçüde azaltmayı amaçlar.

Leke tedavisinde kullanılan peeling ve lazer uygulamalarının etkisini artırmayı vaat eden bu Rilastil D-Clar Leke Karşıtı Bakım Serisi, leke üzerine lokal olarak kullanılan damlalıklı bir leke serumu, leke açıcı kremi ve leke oluşumunu önleyici güneş kremi içermektedir.

D-Clar Leke Açıcı Krem: 1.450 TL

D-Clar Leke Açıcı Serum: 1.590 TL

D-Clar Concentrated Mıcropeelıng: 1.290 TL

D-Clar Leke Karşıtı Yüz Güneş Koruyucu Krem Spf50+ 50 ml – Light/Medium: 840.00 TL

Rilastil Laboratuarları tarafından geliştirildi.

Tüm Dünya’da 56 farklı ülkede tüketicileri ile buluşan RİLASTİL ürünlerine Eczanelerden ve Trendyol’dan ulaşabilirsiniz.