Yeme-içme sektöründe adından sıkça söz ettiren ünlü işletmeci Civan Şapkacı, yeni mekanında Türk mutfağı ve misafirperverliğiyle unutulmaz bir atmosfer yaratıyor. Sunulan eşsiz lezzetler ve misafirperverlik konusundaki yenilikçi yaklaşımlar, mekanın müdavimlerini günden güne artırıyor.

İstiklal Kebap’ta ızgaraya konan etler çok özel işlemlerden geçiyor. Kuzu kaburga, pirzola, bonfile, küşleme ve kebap çeşitleri öne çıkan lezzetler arasında yer alıyor. Mevsiminde malzemelerle hazırlanan soğuk ve sıcak meze çeşitleri ise damaklarda iz bırakıyor.

Her yörenin ve her bölgenin en özgün malzemeleriyle hazırlanan yemekler, klasikleşmiş reçetelere sadık kalınarak özenle yorumlanıyor. Her bir tabak, damaklarda unutulmaz bir lezzet şöleni sunuyor.

İstiklal Kebap, hem mimari hem de gastronomik açıdan tarihi kültürünü günümüze taşıyarak kebap severleri büyülüyor.