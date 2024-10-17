İşte Türkiye’nin Kainat Güzeli

Daman Model Management   organizasyonu   Shakir Sela başkanlığında Miss Universe Türkiye  güzellik yarışması Sofitel Otel Taksim’de görkemli bir geceyle yapıldı. Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasının birinciliğini Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı.

Miss Universe Türkiye seçilen Ayliz Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73. Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek. 

Sanat yönetmenliğini ve koreografisini Tamer Kunter’in üstlendiği Miss Universe Turkey 2024’te kainat güzellik yarışmasında ünlü pop yıldızı ve söz yazarı Genco Ecer sahneye çıkarak Yüreğimi Yorma ve Corvette şarkılarını seslendirdi. Fashion Art Mesut Büyük Sofuoğlu tarafından hazırlanan görkemli  sahne   tasarımı   büyük beğeni aldı. 

Ayliz Duman Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. 1.75 boyundaki güzellik kraliçesi, İngilizce ve Almanca biliyor.  

Miss Universe Turkey'de 2.nci İlayda Anık,3.ncü Sude Alkan, 4.ncü Ezgi Yalçın, 5.nci Menekşe Aras   oldu.

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