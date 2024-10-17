İşte Türkiye’nin Kainat Güzeli

Miss Universe Türkiye seçilen Ayliz Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73. Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

Sanat yönetmenliğini ve koreografisini Tamer Kunter’in üstlendiği Miss Universe Turkey 2024’te kainat güzellik yarışmasında ünlü pop yıldızı ve söz yazarı Genco Ecer sahneye çıkarak Yüreğimi Yorma ve Corvette şarkılarını seslendirdi. Fashion Art Mesut Büyük Sofuoğlu tarafından hazırlanan görkemli sahne tasarımı büyük beğeni aldı.

Ayliz Duman Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. 1.75 boyundaki güzellik kraliçesi, İngilizce ve Almanca biliyor.

Miss Universe Turkey'de 2.nci İlayda Anık,3.ncü Sude Alkan, 4.ncü Ezgi Yalçın, 5.nci Menekşe Aras oldu.