İspanyol Pop Müziğinin Kült İsmi Monica Molina 20 Ekim’de Zorlu PSM’de
Kendine özgü vokalini İspanyol gitarının büyüleyici tınılarıyla birleştiren, 'Pequeño Fado’, ‘Ay Amor’, ‘Oh Amores’ gibi kültleşmiş şarkılarıyla İspanyol pop müzik dünyasının en kült isimlerinden biri haline gelen Monica Molina Zorlu PSM’ye geliyor. ‘Vuela’ albümüyle ‘En İyi Latin Müzik Albümü’ alanında Grammy adaylığına sahip Monica Molina zengin ve duygusal içeriğiyle dolu müzikal yeteneğini 20 Ekim akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşturacak.