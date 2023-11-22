Işın Karaca'yı kızdırdılar! 'Bende ses var, sen vücudunu kullanıyorsun'

Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu Pop Müziğin güçlü yorumcusu Işın Karaca oldu. Sürpriz bir kararla yurtdışında nikah masasına oturan Işın Karaca, evlilik kararını, yeni senfonik albümünü, ailesini, müziğini Ceyda Düvenci'ye anlattı. Karaca, "şarkı söylerken çok bağırıyor" eleştirilerine de ilk kez cevap verdi. Karaca, "Ses var bende, sesimi bir yere sığdıramıyorum, sen de vücut kullanıyorsun" diyerek dekolte giyinen rakiplerine gönderme yaptı.

Evlenmeyi düşünmüyorduk

Biz Can'la hiç evlenmeyi düşünmüyorduk. Bir sabah uyandık hadi bugün evlenelim. Yurtdışındaydık. Herkes şok, ben bile şok. Sadece bugün evlenmek istedik. O gündü o, evlendik. Anneme 'haberin olsun bugün evleniyorum' dedim.

Bağırmıyorum ses var bende

Piyasaya uygun şarkı söylemiyorsun diyorlar, evet söylemiyorum, çünkü benim küçücük bir sesim yok. Sığdıramadığım bir sesim var, sığmıyor o şarkılara. Bu yüzden ben büyük şarkılar seçiyorum. Çok bağırıyorsun, hayır arkadaş. Ses var bende, ben o notalara çıkmak için sesimi kullanıyorum. Sen vücudunu kullanıyorsun, şarkı söylemeyi bilmeyen adam bana şarkı söylemeyi öğretmeye çalışıyor. O kadar hadsiz bir dönemdeyiz ki!

Artık evli bir kadınım

Artık evli bir kadınım. Urla'da domates ekiyorum, evimin üst katında albüm yapıyorum, kızımı haftanın 6 günü voleybola götürüyorum.