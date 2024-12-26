42 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan şarkıcı Yaşar İpek’in kardeşi Işık İpek, son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesi, mesai arkadaşları ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı cenazede gözyaşlarına boğulan Yaşar İpek ile kardeşi Eylem İpek taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durabildi.

TV8’deki Gazete Magazin programında muhabir olarak çalışan Işık İpek’ten haber alamayan ailesi ve iş arkadaşları geçen salı Etiler’deki dairesini çilingirle açtırmış ve genç basın mensubunu cansız bedenini bulmuştu.

Kalp krizi geçirerek hayata veda ettiği düşünülen İpek’i son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında

Bengü, Demet Özdemir, Merve Özbey, Derya Uluğ, Selin Ciğerci, Elif Buse Doğan gibi tanınmış simalar yer aldı.

Genç muhabir, ikindi sonrası kılınan cenaze namazı ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.