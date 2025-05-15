İsabel Zey'e teşekkür plaketi!

Geçtiğimiz gün düzenlenen Bosscup Tenis turnuvasının sponsorları arasında yer alan İsabel Zey, turnuva sonrasında aldığı teşekkür plaketi ile tenis severlerin büyük ilgisini çekti.



Güzellik sektöründeki işletme başarısının yanı sıra tenislede başarılarına tekrar bir başarı katan İsabel Zey, "Sporun her dalı kıymetli. Bende tenis oynamayı seçtim. Beni bu ödüle layık gördükleri için Bosscup Tenis ailesine çok teşekkür ederim. Yüce önderimiz Atatürk'ünde dediği gibi "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" asıl güzellik budur" dedi.