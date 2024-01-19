İlker Kaleli'den müzikal atak

Ünlü oyuncu İlker Kaleli’nin söz ve müziği kendisine ait “Harami” adlı şarkısı cumartesi günü bütün müzik platformlarda yayınlanıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra besteci ve yorumcu olarak müzikteki yeteneğini kanıtlayan sanatçı, sözleri ve müziği kendisine ait olan “Harami”nin kayıtları için geçtiğimiz hafta stüdyoya girmişti.

Kaleli’nin üç yıl önce yazdığı şarkının düzenlemesini Taner Yücel yaparken solo gitarda ise Cenk Erdoğan eşlik etti.

İlker Kaleli daha önce oynadığı Silsile, Dip, Poyraz Karayel gibi film ve dizilerinde bestelediği, yorumladığı şarkılarla müzikal yeteneğini göstermiş,



en son Sıla’nın albümünde yer alan müziğini yaptığı ‘Metelik’ adlı şarkısıyla gündeme gelmişti.