İlişki sırasında eşine ünlülerin maskesini takanlar var

Ünlü Klinik Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci, ünlülerin marka danışmanı Selim Akar'ın YouTube kanalında yayınladığı 'Selim Akar Sorarsa' adlı internet programının konuğu oldu.



Selim Akar Sorarsa'da bugüne kadar hiç paylaşmadığı kendisine gelen en ilginç itirafı paylaşan Esra Ezmeci, ilişki sırasında eşine ünlülerin maskesini takanlar var açıklamasıyla şok etkisi yarattı.



Ezmeci programda sözlerine, "Bir adam eşine ünlülerin maskesini yaptırmış ve her cinsellikte başka bir ünlünün maskesini taktırıyor. Onun fantazisi de bu, ünlü gibi görüyor mesela. Öyle cinsellik yaşıyor. Mesela Jennifer Lopez'in maskesini takıyor ve o gece o kişi oluyor onun için... Kadının istediği bir şey değil bu. Erkek ona çeşit çeşit maskeler yaptırıyor ve o ünlülerle oluyormuş gibi fantezi dünyası yaratıyor" şeklinde devam etti.