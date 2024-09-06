İlayda Alişan ekrana dönüyor mü?

İlayda Alişan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Kombiniyle dikkat çeken oyuncu, AVM turu yaptı.

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe katılan Alişan, "Güzel ve keyifli geceydi. Çok mutlu olsunlar. Onların mutlu gününe şahit olmak bizim için güzel ve gurur verici" dedi.



Projeleriyle ilgili oyuncu, "Senaryo okuyorum. Netleşen bir şey yok" diye konuştu.



Sevgilisi Oğulcan Engin'in doğum gününde Instagram'dan 'İyi ki doğdun Köfte' yazmasına Alişan, "Köfte bizim aramızda espri... Bazen birbirimize öyle hitap ediyoruz. Ben başlattım" şeklinde konuştu.



Oyuncu, sevgilisiyle ilgili evlilik sorularına cevap vermedi.