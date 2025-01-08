İkonik aşklara ikonik tasarımlar

Ateş Ahlatcı’nın ailesinden gelme köklü zanaat geçmişi ile çocukluk yaşlarına kadar uzanan hayalleri sonucu doğan, mücevher dünyasının yenisi Dime Tribe, genç, yenilikçi, modern ve kimi zaman asi çizgilere sahip, DNA’sında altın olan mücevher tasarımlarıyla stilinde özgünlüğe değer verenlerin tercihi olmaya devam ediyor.

Ustaları takip ederek yaratıcı yanını geliştiren ve atölyelerde sürekli yeni şeyler öğrenerek kendine hayalindeki markası için yatırım yapan Ateş Ahlatcı, altının üretim süreci, tasarım süreci ve mücevher süreçlerine dair edindiği tüm tecrübelerini hem kadın hem de erkek tasarımlarına sahip olan Dime Tribe markasında buluşturuyor. Daha ilk koleksiyonunda 250 tasarımla mücevher sektörüne yeni bir soluk getiren Dime Tribe’ın %60'ı kadınlara yönelik, %40'ı ise erkeklere yönelik tasarımlardan oluşuyor.

Dime Tribe, vazgeçilmez kodları olan sıra dışı ve özgün tasarımlarıyla ölümsüz aşkların en değerli mücevherleri olarak ışıldıyor.

Kişiye Özel Mücevherler…

Sevgililer Günü başta olmak üzere özel günlerde özgün ve değerli hediyeler tercih edenler için kolyeden küpeye, piercingden bilekliğe ve kol düğmesine kadar her tarza ve her duruma uygun birçok zamansız mücevher seçeneği sergileyen Dime Tribe, bu anlamlı günleri daha da özel yapan, hediyeleri benzersiz kılan kişiselleştirme hizmetiyle de ilgi çekiyor. Tarih, isim ya da çiftlere özel herhangi bir sembolü seçilen mücevherde ölümsüzleştiren Dime Tribe, tasarımları kadar bu hizmetiyle de gücünü ortaya koyuyor.

Herkesten farklı bir şey ortaya çıkardığınızda fark yaratır, özgünlüğünüzle iz bırakırsınız. Yoğunlukla altından oluşan, kısmen gümüşün de olduğu Dime Tribe’ın özgün tasarım anlayışıyla tarzını ve iddiasını ortaya koymak isteyenlerin stiline dokunuyoruz.” – Ateş Ahlatcı

İkonik ve Zamansız Bullet

İkonik figür Bullet’ı, sevenlere özel “His and Hers” yaklaşımıyla senenin en trend tasarımlarından olan kelepçe formunda bileklik olarak tasarlayan Dime Tribe zamansız bir hediye arayanlar için ideal… Çiftlerin beraber kullanımına uygun olan, aralarındaki bağı güçlü bir şekilde ortaya koyan Dime Tribe Bullet bileklikler, açık ve kapalı olmak üzere 2 farklı alternatife sahip. Çoklu kullanımda da oldukça modern ve tarz sahibi bir görünüm sergileyen bu bilekliklerin her biri pırlantalarla bezenmiş olarak sarı altın, pembe altın ve beyaz altın seçenekleri bulunuyor.

Corners Özelinde…

Koleksiyonlar arasındaki en yeni ve en popüler olan Corners, Dime Tribe’ın doğduğu andan beri vazgeçilmezi olan geometrik formların köşeli hatlarını sergiliyor. Estetik olarak oldukça modern görünümleri ortaya koyan Dime Tribe Corners koleksiyonu, bir yandan da günümüz hayatının kıvrımlı köşelerine dikkat çekiyor. Pırlanta dokunuşlarıyla daha da güçlenen Corners, beyaz altın, rose altın ve sarı altın malzemelerinin yanı sıra ruby, savorayt taşlarını da barındırıyor. Kadınlarda 48 parçadan oluşan Corners’ın erkek tarafında kadınları bile imrendiren 26 parça yer alıyor. Zamansız tasarımlarıyla göz dolduran Corners koleksiyonunda, küpeler, ear cufflar, kolyeler, bileklikler, kelepçe bilezikler, yüzükler, kol düğmeleri bulunuyor. Çoklu kullanım açısından da birbiriyle uyumlu mücevherlerin yer aldığı Dime Tribe Corners koleksiyonu sevgisini, aşkını özgün ve değerli bir şekilde kutlamak isteyenlerin bu özel günlerini unutulmaz kılıyor.