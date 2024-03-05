İhsan Gündoğdu’nun yeni teklisi müzikseverlerle buluştu

2004 yılında yayınlanan “Bir Yıldız Doğuyor” yarışmasıyla tanınan arabesk-pop sanatçısı İhsan Gündoğdu'nun "Harla" isimli tekli çalışması Anka Media etiketiyle yayınlandı.

4K çözünürlüğündeki video klip netd müzik'te müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Sözü Doğanay Karadeniz’e, müziği Doğanay Karadeniz ve Alaaddin Ergün’e ait olan ‘Harla’ şarkısının klibi Şile’de çekildi. Klibin yönetmenliğini ise Enes Bilal Taşçı yaptı.

“Harla” şarkısı ve klibi, yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü. Klibi izleyen çok sayıda müziksever “İhsan Gündoğdu pop müzikte de kendini gösterdi” yorumunu yaptı.

İhsan Gündoğdu, ilk klibi “Van Berivan” ve söz-müziği kendisine ait “Azar Azar” şarkısıyla dikkat çekmiş ve müzik dünyasında ses getirmişti.