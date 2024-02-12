İhsan Gündoğdu 'Harla' ile döndü

Nerede doğdunuz, büyüdünüz?

Tunceli Mazgirt’te doğdum. 8 çocuklu ailenin 2. çocuğuyum. 15 yaşına kadar Elazığ’da büyüdüm. 15 yaşında çalışmak için İstanbul’a geldim. Üç sene İstanbul’da çeşitli işlerde çalıştım. Sonra Almanya Frankfurt maceram başladı.

Hayatınıza müzik ne zaman girdi?

Çocukluğumdan beri içimde bir müzik sevdası vardı. Her fırsatta ortaya çıkarıyordum. İlkokul öğretmenim beni ilk keşfedendir. Rahmetli Burhan Çaçan’ın “İpek Mendil” türküsü sürekli okuyordum. 15-16 yaşlarında amatörce düğünlerde sahne aldım. Daha sonra 1998 yılında Almanya sürecim başladı. Altı yıl boyunca hafta içi inşaatlarda çalışırken hafta sonlarımı düğünlerde ve barlarda sahne alarak hayatımı kazandım.

Hayatınıza müzik girmeden önce neler yaptınız?

Köyümüzde kendi hayvanlarımızın çobanlığını yaptım. Çok çeşitli işyerlerinde çalıştım (komilik, inşaat işçiliği gibi)

“DEPREMDE ANNEMİ, BABAMI VE EN KÜÇÜK KARDEŞİMİ KAYBETTİM”

Sonra hayat akışınız nasıl devam etti?

Almanya’da çalışırken ailem 1999 Gölcük depreminde göçük altında kaldı. Annem babam ve en küçük kardeşimi kaybettim. Diğer kardeşlerim saatler sonra sağ olarak kurtuldu. Bu benim hayatımda bir dönüm noktasıdır. Evin en büyük ikinci çocuğu olarak tüm sorumluluğu üzerime aldım.

Başınız sağ olsun. Oldukça sancılı ve üzücü bir dönüm noktası olmuş. İyileşme yolunda müzik size iyi gelmiştir…

Aynen öyle oldu.

“BİR YILDIZ DOĞUYOR YARIŞMASI’NDA 3. OLDUM”

Peki hayatınıza müzik girdikten sonra nasıl bir süreç izlediniz?

Profesyonel anlamda ilk müzik camiasıyla tanışmam Kanal D’de Fatih Aksoy’un yapımcılığını yaptığı “Bir Yıldız Doğuyor” ses yarışmasına seçilmem oldu. Yarışmada finale kadar yükselip 3. oldum.

“Bir Yıldız Doğuyor” yarışmasına katılmaya nasıl karar verdiniz?

Ağabeyim bir gece beni uykumdan uyandırıp apar topar Beşiktaş Conrad Otel’e seçmelere götürdü. Seçmelere son gün son saatlerde katıldım.

Nasıl geçti o dönem?

Yarışmanın üç aylık bir kamp dönemi vardı. Sahne ve dans eğitimleri, ünlü hocalar eşliğinde şan dersleri aldık. Muazzez Abacı, İlhan Şeşen, Mine Aksoy ve Koral Sarıtaş gibi büyük isimlerin karşısında şarkı söylemek heyecan vericiydi. Armağan Çağlayan yapım koordinatörüydü. Küçük bir anımı anlatayım. Yarışmacılar arasında arabesk ve türkü okuyan tek erkek yarışmacıydım. Kuaförler tarafından tüm erkek yarışmacılara popçu saç modeli yapmışlardı. O dönem moda olan saçlar dik bir modeldi. Armağan Çağlayan kulise girip bu saç modeli sana olmaz deyip elleriyle saçlarımı bozup tekrar yaptırmıştı. Bu benim için unutulmaz bir anı olmuştur. Bu yarışma ilk defa kamera karşısında canlı yayın tecrübesi sağladı.

Şarkılarınızın söz ve müziği size mi ait?

Yayınlananlar arasında “Azar Azar” şarkısının söz ve müziği bana ait. Yüze yakın yayınlamadığım eserlerim var.

"Harla"dan önce albüm mü, tekli mi yaptınız?

Sene 2007 yılında müzik yönetmenliğini Güray Hafiftaş’ın, aranjörlüğünü Necip Yılgın üstadların üstlendiği “Van Berivan” albümünü yaptım. 2010 yılında müzik yönetmenliğini ve aranjörlüğünü Gökhan Doğanay Pars’ın, klip yönetmenliğini rahmetli büyük üstat Mustafa Mayadağ’ın yapmış olduğu “Birisi Var” tekli single çalışmam var. 12 yıl müziğe ara verdikten sonra 2022’de söz ve müziği bana ait olan “Azar Azar” tekli single çalışması ile tekrardan müziğe geri döndüm.

"Harla" şarkısının klibinde kimle çalıştınız?

Şarkının sözü Doğanay Karadeniz’e, müziği Doğanay Karadeniz ve Alaaddin Ergün’e ait. Klibimizin yönetmenliğini de Enes Bilal Taşçı yaptı.

“OYUNCULUK DERSLERİ ALIYORUM”

Enstrüman çalıyor musunuz?

Çok az bağlama.

Müziğin dışında uğraştığınız başka bir sanat dalı var mı?

Oyunculuk dersleri alıyorum.

Konser programınız belli mi?

Yaz konserleri programı oluşmaya başladı.

Hedefleriniz neler?

Türkiye’de önemli bir müzik kariyerine sahip olmak ve geleceğe kalıcı eserler bırakmak ve kendi hayatımın filmini yapmak istiyorum.

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