İddiaların odağındaki Serenay Sarıkaya ve Mert Demir barıştı 19.01.2025 14:28 İddiaların odağındaki Serenay Sarıkaya ve Mert Demir barıştı. İşte detaylar... Reklam aşkı olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, barıştı. Geçtiğimiz günlerde ayrılan ve bir iş insanı tarafından 'Reklam aşkı' için 5 milyon dolar aldığı söylenen Sarıkaya ile şarkıcı, Kuruçeşme'de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde savcılık soruşturmasında reklam aşkı olmadığını söyleyen Sarıkaya ile Demir'in aşk bakışı dikkat çekti. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN