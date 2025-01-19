İddiaların odağındaki Serenay Sarıkaya ve Mert Demir barıştı

Reklam aşkı olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, barıştı.



Geçtiğimiz günlerde ayrılan ve bir iş insanı tarafından 'Reklam aşkı' için 5 milyon dolar aldığı söylenen Sarıkaya ile şarkıcı, Kuruçeşme'de görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde savcılık soruşturmasında reklam aşkı olmadığını söyleyen Sarıkaya ile Demir'in aşk bakışı dikkat çekti.