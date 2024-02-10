İbrahim Selim’in tek kişilik oyunu “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” perde açtı

Yapımını IdPro’nun, uygulayıcı yapımcılığını Omnia Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Serkan Salihoğlu’nun yaptığı, Nick Hornby’nin eserinden Melisa Kesmez’in çevirdiği “Bana Kimse Ne Olduğunu anlatmadı” ilk oyunuyla Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesinde perde açtı.

İbrahim Selim’i sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Alice oyununda birlikte sahne aldığı Serenay Sarıkaya, Şükrü Özyıldız ve Merve Dizdar’ın yanı sıra Birce Akalay, Fatih Artman ve Hakan Kurtaş da konuklar arasında yerini aldı.

ŞUBAT'TA LONDRA'DA

9 Şubat’ta Fişekhane’de, 14 Şubat’ta DasDas’da, 17 Şubat’da Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde sahnelecek olan "Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı, 24 Şubat'ta da Londra Shaw Theatre'da olacak.

“Bana kimse ne olduğunu anlatmadı. Bana kimse benim gibi birine neden ihtiyaçları olduğunu anlatmadı…”

Dave, evli ve iki çocuk babası. İşi, insanların rahatsız edilmeden eğlenmelerini sağlamak. Olayı, 1.83 boyunda 85 kilo bir adam olmak. Ama bazen nasıl biri olduğunu unutuyor, nasıl göründüğünü. Aslında Dave, başka bir şey yapmak istiyor. Ama ne yapacağını bilmiyor. Bunun üzerine çok da düşünmüyor.Dave, artık 44 yaşında. Düzgün bir eğitimi yok. Düzgün bir işi yok. Sonra sanat galerisinde bir iş buluyor. Gazete ilanından.

Galeride, arka tarafta bir oda. Perdeyle ayrılmış. Perdenin önünde bir yazı: DİKKAT! Bu odadaki sergi sert içeriklidir. Rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen girmeyin. 18 yaşından küçükler “zaten” giremez. Dave bir insan sanat galerisinde ne kadar zorlanabilir ki diye düşünüyor.

“Bütün bunlar bize bir şey söylemeye çalışıyor, değil mi? Bütün bunların bir anlamı olmalı.”