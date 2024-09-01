İbrahim Çelikkol'a büyük ilgi

Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol Cuma günü basın toplantısına katıldığı Kineo Ödülleri’nin dün akşam gerçekleşen töreniyle “Uluslararası En İyi Oyuncu” ödülünü aldı.



Tören öncesi diğer ödül kazanan isimlerle birlikte kırmızı halıda yürüyen Çelikkol, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılandı.

Dakikalarca sevenleriyle fotoğraf çekilip, imza veren Çelikkol’un o anları Rai kanalında canlı yayınlandı.



Çelikkol’a ödülünü Golden Globes üyesi Silvia Bizio takdim ederken İbrahiim Çelikkol İtalyanca yaptığı ödül konuşmasında şunları söyledi: “Oyunculuğa ilk başladığım yıllarda bana sorsanız burada olmayı hayal bile edemezdim.



Kendimin en iyi versiyonu ne olabilir hep bu ilgimi çekti ve beni geliştirdi, değiştirdi.

Ama değişmeyen tek bir gerçek oldu. O zamanlardan bu zamanlara beni taşıyan ve değişmeyen tek şey, en gerçek, en samimi halimle sadece kendim olmak.



17 yaşındaki İbrahim de, böyleydi şimdiki İbrahim de bu gelecekteki İbrahim de böyle olacak. Sizlere bu İbrahim’i gördüğünüz ve kucakladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün burada sizlerin beni layık gördüğü bu ödül benim için bu gerçekliğin ve samimiyetin ödülüdür. Beni bu ödüle layık gören tüm Kineo temsilcilerine çok teşekkür ederim”.