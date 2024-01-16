İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu ‘Mutluyuz’ filmi ile Avrupa’yı fethetti

Tüm Türkiye’de özel gösterimlerde hayranlarıyla buluşan eğlenceli ikili, Almanya ve Hollanda’da da büyük bir ilgiyle karşılaştılar. ‘Mutluyuz’ filmi Türkiye ile eş zamanlı Almanya, Belçika, Danimarka, İngiltere, Fransa, Hollanda, Azerbaycan, Norveç, İsveç ve Avusturya’da da vizyonda.

25 Film yapımcılığında İbrahim Büyükak’ın yazıp, yönetmenliğini üstlendiği, aynı zamanda başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı evlilik komedisi ‘Mutluyuz’ filmi vizyona girdiği günden beri sinemaseverlerden aldığı güzel yorumlarla vizyon yolculuğuna devam ediyor.

Vizyona girmesiyle beraber başrol oyuncuları Türkiye turnesine çıktılar ve hemen ardından Avrupa’da sinemaseverlerle buluştular. Berlin, Köln, Rotterdam ve Amsterdam şehirlerinde hayranlarıyla bir araya gelip filmi beraber izleyen İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu seyircilerle bol bol fotoğraf çektirdiler.

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı ‘Mutluyuz’ filminde onlara Başak Parlak, Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Buse Kara, Efe Deprem, Banu Fotocan, Camilla Duarte Çakır eşlik ediyor.

Her yaştan insanı keyifli bir evlilik ve aile komedisine davet eden ‘Mutluyuz’ filmi sinemalarda…