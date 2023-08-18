İbrahim Büyükak’tan anlamlı hediye

Son dönemin en başarılı komedi filmlerine imza atan İbrahim Büyükak 20 Ağustos’taki doğum gününü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye’ye hediye etti.



Sevenlerinden hediye yerine vakfa bağışta bulunmalarını istedi.

“Küçük Esnaf”, “Yol Arkadaşım 1-2”, “Bayi Toplantısı” ve “Özür Dilerim” gibi filmleriyle yazıp oynadığı filmlerle adından sıkça söz ettiren başarılı komedyen İbrahim Büyükak, 20 Ağustos’taki doğum gününü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye’ye hediye ediyor.

Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif olarak yer alan İbrahim Büyükak doğum gününde Cerebral Palsy’li çocuklar için farkındalık yaratma çalışmalarına destek vermek istediğini söyleyerek, takipçilerine sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.



40 yaşına basacak olan İbrahim Büyükak “Az çok demeden bağışlarınızı yaparsanız beni çok mutlu edersiniz” dedi.