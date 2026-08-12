Hüseyin Yücel’in doğum gününde sürpriz kutlama

Eğitim dünyasının önde gelen isimlerinden, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı ve Kurucusu Enver Yücel, oğlu Hüseyin Yücel’in doğum günü kutlamasında aile mutluluğuna ortak oldu.

(Enver Yücel, Mete Vardar, Özlem Yıldız, Nurşah Adalı-Hüseyin Yücel, Sinan Vardar)

Nurşah Adalı Yücel eşi Hüseyin Yücel için düzenlediği sürpriz doğum günü yemeği, renkli anlara sahne oldu. Yücel ailesinin yanı sıra Vardar ailesi de bu özel gecede Hüseyin Yücel’i yalnız bırakmadı.

Geceye Mete Vardar, Özlem Yıldız, Sinan Vardar ve Tülin Vardar’ın yanı sıra Enver Yücel de katılarak doğum günü sevincine ortak oldu. Samimi atmosferiyle dikkat çeken kutlamada aile ve dostlar, Hüseyin Yücel’in yeni yaşını birlikte kutladı.