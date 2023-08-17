Hülya Avşar'ın sevgilisi var mı? Avşar'dan flaş açıklama!

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile müdavimi olduğu Tarabya Kıyı Balık çıkışı görüntülendi.

Muhabirlerin “Zehra Çilingiroğlu’nun 3 tane ayrı inşaata bedavaya çalışması hakkında ne söyleyeceksiniz? Para vermiyor musunuz?” diye takılması üzerine Avşar “Hayır para vermiyorum. Çalışacak” diye espri yaptı. Neler yaptığından bahseden Avşar “Konserlerim devam ediyor. Yazlıktayım zaten. Büyün aile orada. Ev curcuna halinde” dedi.



Sosyal medya paylaşımları hakkında konuşan Avşar, kendisine gelen yorumlar hakkında “Ben yoruma kapalıyım” ifadelerini kullandı. Muhabirlerin “Disney’in 'Atatürk' dizisini yayınlamaması hakkında siz neler söylemek istersiniz?” sorusuna Avşar, “Bu çok derin bir konu. Ben o konuyu çok fazla irdelemedim. Konu ne? Kimseyi yargılamak istemiyorum açıkçası. Atatürk benim kırmızı çizgim. Herkesin de öyledir eminim. Bence bağırmak, çağırmak ya da yorum yapmanın bir işe yaramadığının farkında herkes. Ben öyle düşünüyorum” dedi.



HİÇ UMURUMDA DEĞİL

Muhabirlerin “Geçmişte bir açıklamanız vardı.‘Bu zor dönemlerde gerekirse simit yiyeceğiz’ diye, sosyal medyada tekrar gündem oldu. Simit 10 lira oldu onu da yiyemiyoruz artık diye.

Bununla ilgili bir yorumunuz var mi?” sorusuna ise Avşar, “O kadar göreceli bir konu ki. Kimin nasıl aldığına bağlı. Kimin nasıl aldığı da beni hiç bağlamıyor açıkçası. Ben de zengin bir ailenin çocuğu değildim. Her sözümün altında bir tecrübe durumu yatıyor. Herkes aynı geminin içinde yaşıyor. Tekrardan bu konuyu açmak, izah etmek çok zor geliyor bana. Kim ne istiyorsa öyle anlasın, hiç umurumda değil" cevabını verdi.

GÜZEL AŞKLAR YAŞADIM

Muhabirlerin “Son olarak sizi çok mutlu gördük. Var mı kalbinizi kıpırdatan biri?” sorusuna ise Avşar, “Olmadığı için mutluyum. Olanlara sayıyorum. Gerçekten dünyanın en güzel şeyi özgürlük. Ben bu saatten sonra hayatımda kimseye hesap verecek durumda değilim. Çünkü ben çok güzel aşklar yaşadım. Çok güzel bir gençlik yaşadım. Hiçbir şey de gözüm kalmadı. O yüzden şu an tadını çıkartıyorum” cevabını verdi.