Hülya Avşar 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimlerine başladı 15.08.2024 15:00 Hülya Avşar 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimlerine başladı. İşte detaylar... Trajikomik, sıcak bir aşk ve arkadaşlık hikayesi anlatan 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimleri başladı. Projede başrolleri Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür paylaşıyor. Karadeniz'in kendine özgü şehirlerinden biri olan Ünye'de, 4 hafta olarak planlanan çekimler keyifli bir ön çalışma sürecinin ardından yoğun bir tempoyla devam ediyor. Avşar, setten fotoğraflarını paylaştı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN