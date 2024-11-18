Hublot Square Bang Unıco Magic Gold ile yeniden yaratıldı

Günlük kullanıma uygun titanyum materyalinden üretilen Square Bang, ilk günden itibaren özel bir yer edinmeyi ve bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Saate ilgi duyanlar; dayanıklılık, lüks, sağlamlık ve altının parlaklığı arasında seçim yapmak zorunda kalmak istemediğinden, bir sonraki adımda Magic Gold ile iki yeni Square Bang Unico modelinin tasarlanması kaçınılmaz bir hal aldı.

2024 Watches & Wonders etkinliğinde tanıtılan Square Bang Unico, Square Bang’in olağanüstü tasarımını koruyor: yuvarlatılmış köşeleri bulunan kare form ve bezelindeki altı adet imza Big Bang vida. Bezeli büyük beğeni toplayan saatin ayrıca; iskelet kadranı, kasasının iki yanındaki uzantıları ve isteğe göre değiştirilebilen "One Click" bileziği de öne çıkıyor.

Yaratım süreci büyük bir özen gerektiren bezel, darbelere karşı direnç göstermesi için genellikle olabildiğince ince bir şekilde tasarlanıyor. Ancak yeni Square Bang’de bu durumun tamamen aksi söz konusu. Kalınlığı ve çıkıntısıyla dikkat çeken bezel, kasanın geometrik yapısını güçlü bir biçimde vurguluyor, kasaya sımsıkı bağlanmasını sağlayan H şeklindeki altı vidayı destekleyerek fonksiyonelliğini ortaya koyuyor.

Ayrıca, pratikliği kadar ışıltısıyla da ayrıcalık kazanıyor: Magic Gold çerçevesi sayesinde “bicompax” (saat 3 ve 9 noktalarında birer alt kadran özelliği sunan) Unico mekanizmasıyla ışıldıyor.

Hublot tarafından geliştirilip patenti alınmış Magic Gold, son derece aktif bir yaşam sürerken bile çizilmeye karşı yüzde 100 dayanıklılık sağlayan ilk ve tek 18 kıratlık altın alaşımı olma özelliğine sahip. Orijinalliği usulüne göre sertifikalandırılıp Central Office for Precious Metals Control tarafından onaylanan Magic Gold, değerli metaller dünyasında gerçek bir devrim niteliği taşıyor.

Square Bang’in geometrik yapısını vurgulayan bezel, üç farklı boyutta çalışılmış. Altının kalınlığından kaynaklı yükseklik, hafif içbükey kenarların kubbe gibi bir yüzey oluşturmasına yol açıyor.

Yumuşak kenarlı, saf bir altın blokundan meydana getirilmiş tasarım, tamamen cilalanmış görünümüyle dikkat çekiyor. Bu; Square Bang’e has, eşsiz bir özellik: Darbelere hassasiyeti sebebiyle bezeller, nadiren bu büyüklükte ve cilalı üretiliyor. Ancak Magic Gold’un dayanıklılığından ötürü Hublot, bezeli tasarlarken hem hacim hem de yüzey pürüzsüzlüğü bakımından özgürce hareket edebildi. Bu iki yeni örnek, kasalarındaki ince farka rağmen benzer bir ruhu paylaşıyor.

Kasaları ya Magic Gold bezelli mikro kumlanmış siyah seramikten ya da Hublot patentli, çizilmeye karşı dayanıklı ve değiştirilemez 18 ayar Magic Gold'dan üretilen saatin tamamen Magic Gold versiyonu 200 adet ile sınırlı.

Hublot CEO’su Ricardo Guadalupe saat hakkında, "12 yıl önce Hublot, darbeye dayanıklı 18 kırat altını yarattı ve ismini Magic Gold koydu,” diyor ve ekliyor: “Bunun artık tanıtıma ihtiyacı yok çünkü Hublot’nun DNA’sının bir parçası haline geldi. Square Bang’le alakalı da aynı tartışma söz konusu: Kimse beklemiyordu ama biz elbette tam da bunu yaptık. Square Bang Magic Gold da artık Hublot'un tarihinin önemli bir parçası olacak.”

HUBLOT HAKKINDA

Merkezi Nyon’da bulunan İsviçre menşeli saat üreticisi Hublot, 1980’de kuruldu. Temelinde yenilikçilik yatan şirket ilk saatini; gemi pencerelerinden (Fransızca: “hublot”) esinlenmiş bir kasada, altını kauçuk bir kayışla birleştirerek tasarladı. Böylece gelenek, yenilik, zanaat, farklı dünyalar ve yetenekleri iç içe geçiren “Füzyon Sanatı” mottosu doğdu ve markanın hem estetik hem de teknik imzası haline geldi.

2005’te bu kimlik; komplikasyonlar, mekanizmaları ve son teknoloji malzemeler konusunda eşsiz bir uzmanlığın kanıtı niteliğindeki Big Bang ile daha da güçlendi. Karbon, titanyum, seramik ve safir, modelde teknik sınırlar zorlanarak geliştirildi.

Hublot, saatçiliğe özgü devrim niteliğindeki bu yüksek kaliteli yaklaşımını “İlk, Benzersiz ve Farklı Ol” felsefesiyle özetliyor. Aynı bakış açısı, inovatif tasarımlara sahip koleksiyonların oluşmasına yol açtı: Classic Fusion, Shaped (Spirit of Big Bang, Square Bang) koleksiyonu ve diğer in-house tasarımları. Her birinde; Hublot için değerli malzemeler (Magic Gold, parlak renkli seramik ve safirler vb.) ve mekanizması (Unico kronograf, Meca-10 ve Turbillon, Cathedral Minute Repeater ve belirli tasarımlarının mekanizmaları gibi büyük komplikasyonlar) bakımından üst düzey zanaatkarlıktan yararlanıldı.

Hublot’nun dünyası, futbolun da dahil olduğu güçlü iş birliklerine kadar uzanıyor. “Hublot Loves Football”, FIFA Dünya KupasıTM, Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA EUROTM gibi dünyanın en büyük spor etkinliklerinde ve marka elçileri aracılığıyla slogan haline geldi. Futbol sevgisini; sanat, tasarım, müzik, yemek, spor ve yelken takip ediyor. SORAI ve Polar Pod ile gerçekleştirdiği çevresel projeler ise Hublot’nun güncel konulara karşı duyarlılığını yansıtıyor. Hublot.com e-ticaret sitesinin yanı sıra, dünya genelinde yaklaşık 130 butik de Hublot’nun coşkusu ve değerlerini paylaşıyor.