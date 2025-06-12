Hivda Zizan Alp'tan çok konuşulacak sözler! Göz tacizi oluyor!

Oyuncu Hivda Zizan Alp, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Annesiyle Yunanistan'a gittiğini söyleyen oyuncu, Türkiye ile komşu arasındaki fiyat farkı hakkında konuştu.

Alp, "Türkiye ile Yunanistan'ın fiyatların aynı olduğu söyleniyor" sözlerine, "Kendi insanımız gibi bizi kazıklamaya çalışmıyor. Bayramda, 'A Türkler geldi' diye iki katına çıkarmıyorlar fiyatları...

İnsanlar kibar ve ürünler kaliteli...

Bizde inanılmaz balık olması lazım ama orada daha iyi... Garsonlar insanlara dönüp bakmıyorlar.



Burada çalışanların göz tacizine uğrayabiliyorsun.

Bodrum'da bir haber okumuştum iki hanım kilolu olduğu için alınmamıştı, orada mümkün değil o... İnsanlar hak ettiği hizmeti görmek için gidiyor, kazıklanma korkusu yaşamamak için gidiyor.

10 saat gidiş, 10 saate dönüşe rağmen tamamen değdi" dedi.

Alp, "Türkiye'de kadın olarak tek başına tatil yapmak mümkün mü?" sorusuna, "Bence değil, yürekliler vardır ama şanslılardır ancak. Bir kere göz hapsi oluyor. Bizim bazı ünlülerimiz halk plajına gidiyorlar, bence iyi bir şey bu beach'lere mesajdır.



Ama göz hapsine uğradıklarını düşünüyorum. Ben istemem biri benim izinsiz fotoğrafımı çeksin" yanıtını verdi.

Çeşme ve Bodrum'daki beach fiyatları için oyuncu, "Burada beach'lerde giriş uçuk fiyat. O tarafın tatilini tercih etmiyorum, bizde gittik anlayışı o. Tatil huzurluk olmak içindir.

Birine burada olduğumu göstermeye çalışıyorsan 'PR' çalışmasıdır" ifadelerini kullandı.