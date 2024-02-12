Hilal Altınbilek’e ‘Şahane Hayatım’ setinde sürpriz doğum günü kutlaması

Hilal Altınbilek’e ‘Şahane Hayatım’ setinde sürpriz doğum günü kutlaması... İşte detaylar...

Ay Yapım’ın sevilen dizisi ‘Şahane Hayatım’ın başrol oyuncusu Hilal Altınbilek’e sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.


33 yaşına giren başarılı oyuncu yeni yaşını sette ekip arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

 

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk ve Gökçe Eyüboğlu gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Ay Yapım’ın entrika ve heyecan dolu dizisi ‘Şahane Hayatım’ın dikkat çeken karakteri ‘Şebnem’e hayat veren Hilal Altınbilek yeni yaşına sette girdi. Dün çekimler esnasında bir anda sahneye giren pasta karşısında şaşıran Altınbilek, herkese teşekkür edip, dileğini tutarak pastasını üfledi. 

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