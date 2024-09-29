Hilal Altın, babası Hüseyin Altın ile düet yapacak

Hilal Altın, babası Hüseyin Altın ile düet yapacak. İşte detaylar...

Son dönemlerde çıkardığı birbirinden güzel şarkılarla dikkat çeken Hilal Altın, bu kez arabesk müziğin duayen isimlerinden babası Hüseyin Altın ile düet yapacak. Şarkıcı, sözleri Fethi Demir’e, müziği Mehmet Aslan’a ait bir Hüseyin Altın klasiği olan ‘Dargınım’ı müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

BABASIYLA DÜET YAPACAK
Arabesk müziğin usta isimlerinden Hüseyin Altın’ın kızı Hilal Altın, babasıyla düet yapacağı ‘Dargınım’ şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunacak.

‘DARGINIM’A DÜET GELİYOR

Hilal Altın, ‘Dargınım’ şarkısına babası usta sanatçı Hüseyin Altın ile düet yapmaya hazırlanıyor. Şarkının önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşması bekleniyor.

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