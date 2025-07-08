Heyecanla beklenen o gün geldi, Prime Day bugün başladı!

Amazon'un dünya çapında Prime üyelerine özel sunduğu ve yılın en çok beklenen alışveriş etkinliklerinden biri olan Prime Day, bugün itibarıyla Amazon.com.tr'de başladı.

14 Temmuz'a kadar sürecek Prime Day boyunca Prime üyeleri, teknolojiden ev aletlerine, spordan güzelliğe, modadan kitaba tüm kategorilerden ürünlerde kaçırılmayacak indirimlerden faydalanabilecek.

Amazon.com.tr, geçtiğimiz iki yıl olduğu gibi bu yıl da Prime Day'de indirime giren ürünleri Prime Day İndirim Avcıları ile belirledi. Prime Day İndirim Avcıları Berk Keklik (@uberkuloz), Danla Bilic (@danlabilic), Nisan Hakan (@nisanhakan), Tuğba Yılmaz Karakaş'ın (@heytuvba) çaylakları Yunus Canpolat (@yunus_canpolatt), Zeynep Esensoy (@zeynepesensoy), Eda Yaman (@mavikaplus) ve Taha Şahin (@mosyotaha) ile birlikte takipçilerinden topladıkları bu indirim talepleri arasında en çok istenen ürünler, Prime Day boyunca Prime üyelerine özel fırsatlarla sunulacak.

Her zaman bir numaralı önceliğimiz müşterilerimizi dinlemek oldu

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, konuyla ilgili açıklamasında, “Türkiye'de kurulduğumuz günden bu yana burada ilk günümüzmüş gibi çalışıyor, ilk günkü motivasyonumuz koruyarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve aynı zamanda yüzlerini gülümsetecek bir alışveriş ve eğlence deneyimi sunuyoruz. Her zaman bir numaralı önceliğimiz müşterilerimizi dinlemek, ihtiyaçlarını anlamak ve hizmetlerimizi buna göre belirlemek oldu. Bu yaklaşımla bu yıl üçüncü kez Prime Day için Türkiye'deki müşterilerimizin doğrudan taleplerine kulak vererek, yüz binlerce indirim önerisini değerlendirdik. En çok talep edilen ürünleri özel Prime fırsatlarıyla sunuyoruz. Talepleri dikkatle analiz ederek oluşturduğumuz bu kampanya, bir indirim döneminden çok daha fazlası olup aynı zamanda müşteri odaklı inovasyon anlayışımızın bir yansımasıdır. Herkesi bu heyecanın ve yeniliğin bir parçası olmaya davet ediyoruz.” dedi.



Prime Day fırsatlarından faydalanmak için Prime üyesi olmak yeterli

Prime Day süresince indirim ve fırsatlardan yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olmak yeterli. Üstelik, alışveriş ve eğlenceyi bir arada sunan Prime, tüm vergiler dâhil ayda sadece 49,90 TL.

İşte Prime üyelik avantajlarından bazıları:

Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

Prime'a özel indirimler: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 600 TL ve üzerindeki alışverişlerinde sepette yüzde 10 indirim kazanıyor.

Seçili ürünlerde 12 aya varan taksit fırsatı: Amazon.com.tr müşterileri, seçili ürünlerde 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Prime Video: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.

Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

Henüz Prime üyesi değilseniz www.amazon.com.tr/prime adresini ziyaret ederek tüm vergiler dâhil ayda sadece 49,90 TL'ye üye olarak Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fırsatlarından yararlanmaya başlayabilirsiniz.