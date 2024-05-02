Herbal Essences yeni koleksiyonuyla doğal olarak saçlarınızı besleyecek

Herbal Essences, saçlarınızı besleyen ve modunuzu yükselten yeni hoş kokulu saç bakım koleksiyonunun lansmanıyla sizi ve saçlarınızı üst düzey canlandırıcı bir deneyimin tadını çıkarmaya davet ediyor. İnsanların binlerce yıldır sağlık ve güzellik için bitkilerden elde edilen özlerle hazırladığı benzersiz kokular; aromaterapi, cilt bakımı ve sağlık uygulamaları gibi birçok alanda fayda sağlamaya devam ediyor. Herbal Essences’ın yeni koleksiyonu ise karşı konulmaz kokularıyla hem modunuzu yükseltecek hem de içerdiği güçlü doğal özlerle saçlarınıza iyi gelecek.

Akılda kalıcı kokuları ve doğal içerikleriyle kullananları hayal ettikleri saçlara kavuşturan Herbal Essences, yeni koleksiyonuyla saç bakımını yepyeni bir boyuta taşıyor. Herbal Essences’ın günlük kullanıma uygun yeni koleksiyonunun saçları krem içermeyen şampuanlara kıyasla %100'e kadar gül yaprağı yumuşaklığı sağladığı** ve kullananların modunu yükselten kokular içerdiği uzmanlar tarafından da onaylandı. Herbal Essences’ın yeni serileriyle, saçlarınızı ağırlaştırmadan nazikçe temizleyebilir ve saç bakım rutininizi eşsiz bir aromaterapi deneyimine dönüştürebilirsiniz. Ayrıca Herbal Essences'ın yeni koleksiyonu, PETA tarafından onaylanmış; hayvan dostu ve %97***'ye kadar doğal kökene sahip vegan formülleriyle, saçlarınızı doğal haliyle en iyi şekilde besleyerek şımartan bir duş deneyimi sunuyor.





Herbal Essences’tan farklı ruh halleri için farklı ürünler

Herbal Essences’ın yeni serilerinde bitki bazlı beş farklı formül bulunuyor: Serinin öne çıkan imza ürünü şampuan, saç kremi ve maskeden oluşan gerçek gül özü ile zenginleştirilmiş Gül Kokulu Kadifemsi Yumuşaklık Serisi. Bunun yanı sıra, rahatlatıcı Lavanta, yatıştırıcı Aloe, canlandırıcı egzotik baharat Argan Yağı ve dengeleyici Hindistan Cevizi serileri de kullananlara farklı aromaterapi deneyimleri sunacak. Silikon içermeyen şampuan, yumuşatıcı saç kremi ve onarıcı saç maskesinden oluşan yeni seriler karşı konulamaz kokularla doğal olarak saçınızı ve modunuzu yükseltecek.

Gerçek gül özleriyle gül yaprağı yumuşaklığında saçlar

Fransa'nın ünlü Grasse gül bahçelerinden elle toplanan ve gerçek güllerin özüyle üretilen seriyle saçlarınızda gül yaprağı yumuşaklığını hissedeceksiniz. Modunuzu yükseltecek Gül Kokulu Kadifemsi Yumuşaklık Serisi, sizi Fransa'nın Grasse kentindeki ünlü gül bahçelerine götürecek, baştan çıkarıcı gül kokusunun canlandırıcı özelliği ise sabah bakım rutininiz sırasında modunuzu yükseltecek.

Herbal Essences'in yeni saç bakım koleksiyonunun her damlası imza koku Rose Absolute ile zenginleştirilmiştir. Dünyanın önde gelen parfüm evleri tarafından da tercih edilen bu doğal, benzersiz ve gerçek gül esansı; doğal bir tatlılık, derinlik ve denge sunar, sizi günün stresinden uzaklaştırır. Herbal Essences güçlü doğal özleri sayesinde saçlarınızın güçlenmesine, yenilenmesine ve hasarlara karşı korunmasına katkıda bulunur, saçlarınızı derinlemesine besler ve gül yaprağı yumuşaklığını** hissettirir.

Herbal Essences'ın yeni gül kokusunun yaratıcısı usta parfümcü Loic Bisceglie, Rose Absolute'un parfümörler arasında en çok tercih edilen esans olmasının nedenini: “Rose Absolute, koku olarak doğal tatlı bir sıcaklığa, derinliğe ve dengeye sahip. Aynı zamanda duygusal ve enerjik olarak da canlandırıcı özellikte. Bu yüzden de çok özel,” diyerek açıklıyor.

Gül Kokulu Kadifemsi Yumuşaklık Şampuanı: 319,90 TL****

Gül Kokulu Kadifemsi Yumuşaklık Saç Kremi: 319,90 TL****

Gül Kokulu Kadifemsi Yumuşaklık Saç Maskesi: 319,90 TL****

*Çok modelli bilimsel araştırmalardan yararlanmıştır.

**Şampuan ve saç maskesi ile birlikte kullanıldığında, krem içermeyen şampuanlara kıyasla

***%97 doğal köken (%83 saflaştırılmış su ve %14 doğadan elde edilmiş içerikler) kalan %3 ise iyi bir kullanım deneyimi ve ürün stabilitesi içindir. Doğadan elde edilmiş içerikler, doğal köken materyallerin %50’den fazlasını muhafaza etmektedir.

****Fiyatlandırma ile ilgili nihai karar perakendeciye aittir.